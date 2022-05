Nicholas Pinnock kruipt in de huid van bokskampioen Muhammad Ali in de nieuwe film A God Amongst Men, meldt het Amerikaanse entertainmentvakblad Variety woensdag.

De film vertelt het verhaal van Ali's bezoek aan de Engelse regio Tyneside in 1977.

De Britse schilder Johnny Walker droomde ervan de Amerikaanse wereldkampioen zwaargewicht naar het noordoosten van Engeland te halen zodat hij kon helpen een boksclub voor een dreigende sluiting te behoeden. Walker werd vanwege zijn onmogelijk geachte droom uitgelachen, maar gaf niet op in zijn voornemen Ali te strikken.

A God Amongst Men wordt geregisseerd door James Newton, die ook medeverantwoordelijk was voor het script. Naast Pinnock, bekend van zijn hoofdrol in het Amerikaanse juridische drama For Life, speelt ook Christopher Eccleston (bekend van Doctor Who en Thor: The Dark World) mee. De opnames moeten tegen het einde van het jaar afgerond zijn.