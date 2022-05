De Nederlandse acteur Walt Klink heeft een hoofdrol te pakken in de Amerikaanse serie Rabbit Hole. De spionageserie is een productie van acteur Kiefer Sutherland, die ook een hoofdrol heeft.

Na grote bijrollen in het tweede seizoen van Arctic Circle en de nog te verschijnen BBC-serie The English met Emily Blunt is dit de derde buitenlandse rol voor de negentienjarige Klink. Rabbit Hole wordt gemaakt voor streamingdienst Paramount+, meldt Deadline.



Naast Klink en Sutherland zijn er belangrijke rollen voor Charles Dance (Game of Thrones) en Rob Yang (Succession). De serie draait om bedrijfsspion Sutherland, die wordt beschuldigd van moord.



De opnames beginnen deze week in het Canadese Toronto. Paramount+ wil de serie voor het einde van het jaar uitbrengen.



Klink werd vorig jaar nog genomineerd voor een Gouden Kalf voor de tv-film Neontetra en speelde onder meer in de Videoland-serie Lieve Mama.