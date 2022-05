Bridgerton houdt voor het derde seizoen niet meer de lijn aan van de boeken van Julia Quinn, waar de serie op gebaseerd is. Dit bevestigt producent Jess Brownell in een interview met Variety, nadat actrice Nicola Coughlan had gezegd dat het derde seizoen draait om haar personage Penelope Featherington.

De serie over een invloedrijke familie in het Verenigd Koninkrijk van de vroege negentiende eeuw heeft tot nu toe twee seizoenen op Netflix. Deze zijn gebaseerd op de boeken van Quinn: in ieder deel staat een kind uit de familie Bridgerton centraal. Net als in de boeken, werd in het eerste seizoen van de serie dochter Daphne gevolgd en in het tweede seizoen de oudste zoon Anthony.

Het derde boek is gericht op de tweede zoon Benedict, maar in het derde seizoen van de serie staan juist zijn broer Colin en Penelope centraal. Volgens Brownell kon dit verhaal niet meer wachten. "Het is tijd voor Colin en Penelope, omdat we sinds het eerste seizoen al veel van hen hebben gezien. We hebben al in hen geïnvesteerd als kijker. We weten wie ze zijn", aldus de producent.

Brownell verzekert kijkers dat het personage Benedict ook een belangrijk onderdeel van het derde seizoen zal zijn. Het plan is nog steeds om - net als bij de boeken - acht delen te maken waarin telkens een andere Bridgerton-telg in het middelpunt van de belangstelling staat.