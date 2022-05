Er komt een zesde seizoen van de serie Black Mirror. De reeks die in 2019 leek te eindigen met een vijfde seizoen, wordt toch vervolgd, meldt Variety maandag.

De casting voor de rollen is net gestart, aldus een bron dicht bij de makers van de serie.

Elke aflevering van Black Mirror heeft andere castleden en een losstaand verhaal. De snelle technologische ontwikkelingen van tegenwoordig en de negatieve gevolgen hiervan op de samenleving zijn het overkoepelende thema van de duistere serie.

Volgens de bron worden de afleveringen in het nieuwe seizoen een soort korte films. De afleveringen worden net als in het recentste seizoen minimaal zestig minuten lang. Het is nog niet bekend wanneer het nieuwe seizoen uitkomt.