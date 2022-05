De Britse actrice Zara Phythian krijgt een celstraf van acht jaar voor het seksueel misbruiken van een meisje. Haar man Victor Marke krijgt veertien jaar cel. Het koppel werd vorige week in de rechtbank van Nottingham schuldig bevonden.

Marke krijgt een langere celstraf omdat hij volgens rechter "de drijvende kracht achter het misbruik" was. Hij werd veroordeeld tot vier jaar voor het misbruiken van een meisje en kreeg nog eens tien jaar voor het misbruiken van het tweede slachtoffer met Phythian, zo meldt de BBC.



Phytian en haar man misbruikten het meisje vanaf 2002, toen ze dertien was. Beiden ontkenden de beschuldigingen, maar een jury dacht daar maandag anders over. Tegen Phythian zei de rechter dat zij waarschijnlijk "vanaf jonge leeftijd" is beïnvloed door haar man. Destijds was ze zelf achttien jaar.

De 38-jarige Phythian is vooral bekend van haar rol in de film Doctor Strange uit 2016, waarin ze met Benedict Cumberbatch speelde.