Edsilia Rombley speelt de hoofdrol in de nieuwe kinderfilm Het Feest van Tante Rita. De opnames van de musicalfilm, waarin bekende Minidisco-hits als Tsjoe Tsjoe Wa en Dans met Tante Rita voorbijkomen, zijn net begonnen.

"Vroeger keek ik al naar films waarin gedanst en gezongen werd en het is echt een droom die uitkomt om nu zelf een rol in een muzikale film te mogen spelen", zegt Edsilia over haar eerste grote filmrol.

De film is vanaf 28 september te zien. Ook onder anderen Jack van Gelder, Lucretia van der Vloot, Ridder van Kooten, Tooske Ragas en Pim Muda spelen een rol.

Minidisco is bekend van meerdere kinderliedjes, die zijn gemaakt voor bijvoorbeeld animatie op vakantieparken of kinderdagverblijven.