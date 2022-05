De 95e uitreiking van de Oscars is volgend jaar op 12 maart. Dat heeft de Academy of Motion Picture Arts and Sciences bekendgemaakt.

De belangrijkste Amerikaanse filmprijzen worden overhandigd in het Dolby Theatre in Hollywood. Op 24 januari worden de nominaties bekendgemaakt.

Hollywood zindert nog na van de uitreiking van dit jaar. Will Smith stormde toen het podium op en deelde een klap uit aan Chris Rock omdat hij een grap over zijn vrouw niet kon waarderen.

Smith bood zijn excuses aan en heeft zijn lidmaatschap bij de Academy opgezegd. Het bestuur besloot daarnaast dat de acteur de komende tien jaar niet bij de uitreiking aanwezig mag zijn.

CODA won in 2022 de prijs voor beste film, maar Dune ging als grote winnaar naar huis.