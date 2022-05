Fred Ward, bekend van rollen in films als The Right Stuff en Henry & June, is op 8 mei op 79-jarige leeftijd overleden, meldt Variety vrijdag. De doodsoorzaak van de acteur is niet bekendgemaakt.

Recentelijk was Ward te zien in het tweede seizoen van de HBO-serie True Detective, als de vader van het personage dat Colin Farrell vertolkte. Ook had hij rollen in series als ER, Grey's Anatomy en United States of Tara.

Andere bekende titels waarin de acteur rollen speelde zijn onder meer de actiefilm 2 Guns met Denzel Washington, Tremors en Escape from Alcatraz.

Ward maakte zijn debuut in 1973, in de miniserie The Age of the Medici. Zijn grote doorbraak was in The Right Stuff (1983), waarin hij gestalte gaf aan astronaut Gus Grissom.

De acteur laat zijn echtgenote en zoon Django na.