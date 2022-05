De makers van het vervolg op Dune hebben opnieuw een grote naam gestrikt. Christopher Walken is te zien in de actiefilm die eind 2023 uitkomt.

Walken gaat Emperor Shaddam IV spelen in het tweede deel van de verfilming van het boek van Frank Herbert. Keizer Shaddam is de heerser van het universum uit het verhaal.

Eerder werd al bekend dat ook Florence Pugh een rol krijgt in Dune: Part Two. Ze gaat de dochter spelen van Walkens personage, prinses Irulan Corrino. Austin Butler, die binnenkort als Elvis Presley te zien is in een film over 'The King', speelt in Dune Part Two de rol van Feyd-Rautha Harkonnen.

Ook de meeste gezichten uit het eerste deel van de Dune-verfilming van regisseur Denis Villeneuve keren terug. Onder anderen Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Zendaya, Josh Brolin en Stellan Skarsgard pakken hun rollen op.

Dune werd afgelopen winter genomineerd voor tien Oscars en won er zes, onder meer voor de filmmuziek van Hans Zimmer. Het eerste deel gaat over een jongeman die naar de gevaarlijkste planeet van het universum moet reizen om de toekomst van zijn familie en volk veilig te stellen. Over de inhoud van het vervolg is nog niet veel bekend.