Terwijl Johnny Depp en Amber Heard elkaar aan het kruis nagelen, lijkt de carrière van de van wangedrag beschuldigde Kevin Spacey langzaam terug te komen. Maar zoveel films als weleer maakt hij (nog) niet. Durven filmmakers het nog aan met acteurs die in het verleden een (vermeende) misstap hebben gemaakt?

Donderdag werd bekend dat Spacey zijn 'rentree' gaat maken in 1242: Gateway to the West, naar verluidt zijn grootste project sinds hij in 2017 beschuldigd werd van seksueel wangedrag. Toch is deze Hongaarse productie nog steeds een schijntje van het Hollywood-niveau waar de tweevoudig Oscarwinnaar op zat.

Mediawetenschapper Simone Driessen volgt dit soort zaken op de voet voor haar onderzoek naar cancelcultuur in populaire cultuur. "Als je überhaupt al de kans krijgt om terug te komen, is het nog steeds lastig om in te schatten hoe mensen erop zullen reageren", legt ze uit. "Ik ben ook wel benieuwd om te horen waarom een regisseur of producent nu wel met Spacey in zee durft te gaan."

"Tot nu toe valt de ophef in ieder geval mee", vertelt Driessen. "Misschien zijn kijkers inmiddels ook juist wel nieuwsgierig geworden en wordt daar handig op ingespeeld. Omdat de vorige zaken niet tot zware veroordelingen hebben geleid, durven ze het risico nu wellicht eerder te nemen."

Spacey is echter nog niet uit de gevarenzone, want er loopt nog een zaak tegen hem in Londen. "Je bent het stempeltje van cancelcultuur niet zomaar kwijt", zegt de mediawetenschapper. "Mensen willen misschien wel vergeven, maar vergeten doen we niet zo snel. Als er meer nieuws uit die zaak naar voren komt, zou het kunnen dat de ophef weer de boventoon gaat voeren."

Momenteel is er veel media-aandacht voor Johnny Depp, die in een rechtszaak verwikkeld is met zijn ex Amber Heard. Foto: BrunoPress

'Depp lijkt het als tactiek te gebruiken'

Vooral de rechtszaak tussen Depp en Heard heeft de afgelopen tijd Driessens aandacht. "Voor een beroemdheid hoort het er een beetje bij dat je privéleven in de schijnwerpers komt te staan. Maar bij Depp is dat nog sterker, hij lijkt het zelfs als tactiek te gebruiken. Dat maakt het ook interessant om te bekijken hoe we over hem gaan denken."

Ook Heard deinst er niet voor terug om in details te treden over hun giftige relatie. "Ze spelen eigenlijk hetzelfde spel", beaamt Driessen. "Je krijgt een kijkje in de keuken bij twee beroemdheden die elkaar de tent uit vechten. Maar daarbij moet je niet vergeten dat je met twee kundige acteurs te maken hebt, die zich heel bewust zijn van het imago dat ze aan de buitenwereld willen laten zien."

Depp lijkt daar vooralsnog beter in te slagen dan zijn ex, vertelt de onderzoeker. Ze noemt daarbij een online petitie om Heard uit Aquaman 2 te halen, die inmiddels bijna vier miljoen keer is ondertekend. "Je hebt altijd een 'goodguy' en een 'badguy'. Het team van Depp is er tot nu toe heel succesvol in geweest om hem vriendelijk en menselijk te maken, terwijl Heard killer overkomt."

Wat dat betreft zou het kunnen dat de klap voor Heards carrière groter wordt dan die voor Depp, hoewel laatstgenoemde al een flinke tik te verduren kreeg toen hij uit de populaire Fantastic Beasts-franchise werd gehaald. De consequenties liegen er in ieder geval niet om. Dat heeft ook te maken met de tijd waarin we leven, legt Driessen uit.

"Het concept van iemand afkeuren en veroordelen bestaat natuurlijk al langer. Maar sinds de MeToo-beweging is de term 'cancelen' daarbij meer gaan leven. De laatste tijd heeft dat nog meer een vlucht genomen. Toen Mel Gibson in 2006 werd veroordeeld voor zijn antisemitische uitspraken, zaten we nog in een hele andere wereld. Sociale media spelen tegenwoordig een grote rol in hoelang iemand gecanceld wordt en hoe snel dat gebeurt."

Of de actie van Will Smith op het Oscar-gala consequenties heeft, weten we pas later. Foto: BrunoPress

Het ligt ook aan het imago van de acteur

Gibson kon zijn acteer- en regiecarrière vanaf 2010 weer oppikken alsof er nooit iets gebeurd was. Howard Bragman, crisismanager in Hollywood, wijdde dat deels aan het imago dat de acteur al had. "Als Tom Hanks zulke uitspraken zou doen, zouden we perplex staan. Maar met Mel Gibson zijn we er een beetje aan gewend. Bij hem ben je er minder gevoelig voor."

Ook Wesley Snipes, die een celstraf van drie jaar uitzat vanwege belastingontduiking, lijkt als acteur weinig last te hebben van publieke afkeuring. "Het type misdrijf maakt waarschijnlijk ook een verschil", zegt Driessen. "In dit geval is er geen fysiek leed bij komen kijken. Daarbij heeft hij via die celstraf zijn boete gedaan, dus kunnen fans er ook makkelijker overheen stappen."

Acteurs met een wankelend imago zijn er genoeg. Zo moet Will Smith op zijn hoede zijn na zijn uitspatting op het Oscar-gala en ligt Alec Baldwin onder de loep na het beruchte schietincident op de set van Rust. Hoe snel zij weer opkrabbelen - en of ze daar volledig in slagen - hangt af van uiteenlopende factoren. Niet alles valt te voorspellen.

"Sommige mensen komen ergens mee weg en anderen niet", zegt Bragman samenvattend. "Dat kan komen doordat iemand veel geld oplevert, of doordat iemand al geliefd is. Iedereen in Hollywood heeft een ander DNA, er gelden geen strakke wetten. Twee mensen kunnen exact hetzelfde doen, waarbij de een zijn carrière kwijt is en de ander gewoon verder kan."