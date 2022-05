Elizabeth Olsen is al sinds 2014 als Scarlet Witch te zien in de superheldenfilms van Marvel, maar die rol heeft er volgens haar wel voor gezorgd dat ze minder aan de bak kwam bij andere producties. Dat zegt de actrice in een interview met The New York Times.

"Ik kon bepaalde rollen, die meer in lijn waren met waar ik als bioscoopbezoeker van zou kunnen genieten, gewoon niet krijgen", aldus de 33-jarige. "Dat is echt zo. Ik had een contract met Marvel waar ik niet onderuit kon, dus dat ging gewoon niet."

Olsen had afgesproken om drie Marvel-films te maken, waardoor ze onder meer een belangrijke rol in The Lobster aan zich voorbij moest laten gaan. De hoofdrollen in dat fantasydrama, dat op het filmfestival van Cannes de juryprijs won, gingen naar Rachel Weisz en Colin Farrell.

"Ik begon gefrustreerd te raken. Ik had wel baanzekerheid, maar ik verloor stukjes waarvan ik dacht dat ze echt onderdeel van mezelf waren", zegt de actrice. "Hoe verder ik van die rollen vandaan geraakte, hoe minder ik ervoor in aanmerking kwam."

Door de serie WandaVision beleefde Olsen weer lol aan haar Marvel-personage. "We vonden het allemaal heel maf en wisten niet of er een publiek voor zou zijn, dus dat gaf ook een bepaalde vrijheid. Er was geen druk of angst. Een hele gezonde ervaring."

Olsen staat open voor nieuwe Marvel-film

Inmiddels is de actrice weer als Scarlet Witch te zien in de nieuwe Marvel-film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Ze vertelt dat ze de tovenares best nog een keer zou willen spelen. "Maar dat moet dan wel echt een goed verhaal zijn."

"Deze films zijn het best als ze niet puur worden gemaakt om nieuwe content te krijgen. Een verhaal met een sterk perspectief werkt beter dan de noodzaak om een plan van drie films af te werken."