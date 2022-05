De superheldenfilm Spider-Man: No Way Home is met zeven nominaties dit jaar de grootste kanshebber bij de uitreiking van de MTV Movie Awards. Bij de TV Awards, die op dezelfde avond worden uitgereikt, lijkt Euphoria favoriet. De HBO-serie kreeg zes nominaties.

Actrice Zendaya maakt met beide titels kans op een onderscheiding. Haar hoofdrol in Euphoria belandde in de acteercategorie voor televisie, waar ze het opneemt tegen onder anderen Pamela Anderson-vertolker Lily James (Pam & Tommy). Voor het Spider-Man-avontuur kan Zendaya samen met hoofdrolspeler Tom Holland de prijs voor de beste filmkus winnen.

De MTV Awards staan bekend om een aantal alternatieve categorieën. Zo wordt een prijs uitgereikt aan de beste schurk. Onder anderen Colin Farrell (The Batman) en Daniel Radcliffe (The Lost City) maken daar kans op. Voor het beste gevecht komen de films Black Widow en Free Guy in aanmerking. Spider-Man: No Way Home is in de bovenstaande categorieën ook een kanshebber.

De genomineerden in de categorie beste film zijn Spider-Man: No Way Home, Dune, Scream, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, The Adam Project en The Batman. Naast Euphoria zijn Inventing Anna, Loki, Squid Game, Ted Lasso en Yellowstone genomineerd in de categorie beste serie.

De nominaties voor het prijzengala worden jaarlijks bepaald door een team van MTV. Vervolgens mag het publiek stemmen. Elke online bezoeker mag twintig stemmen per dag uitbrengen. De winnaars worden bekendgemaakt op zondag 5 juni.