De politie van Orange County in Californië heeft comedian en acteur Andy Dick woensdag gearresteerd, nadat hij door een man was beschuldigd van aanranding. De arrestatie werd gelivestreamd door andere bewoners van het trailerpark waar Dick woont.

Het vermeende slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht voor onderzoek, zo laat de politie weten aan Rolling Stone. Om wie het gaat, is niet bekendgemaakt.

Dick werd in 2019 al veroordeeld voor seksuele intimidatie en wangedrag, toen voor het onzedelijk betasten van een vrouw op straat. In 2017 raakte de komiek zijn rol in Raising Buchanan kwijt, nadat meerdere collega's hadden gezegd dat hij zich ongepast had gedragen.

In 2008 werd Dick aangehouden voor aanranding en drugsbezit, nadat hij het topje van een zeventienjarig meisje naar beneden had getrokken. Vier jaar daarvoor werd hij afgevoerd naar het politiebureau, omdat hij zijn broek had laten zakken in een restaurant van McDonald's.