Een rechter in Los Angeles heeft woensdag bepaald dat vijf extra personen tegen oud-filmproducent Harvey Weinstein mogen getuigen in het proces tegen hem dat aankomende zomer van start gaat. De aanklagers hadden om vijftien extra getuigen gevraagd.

Het gaat om vrouwen die Weinstein van seksueel wangedrag beschuldigen. Dat vermeende misbruik is geen onderdeel van de rechtszaak, maar met de getuigenissen willen de aanklagers een patroon in zijn gedrag aantonen.

Volgens Variety behoren onder anderen actrices Rose McGowan en Daryl Hannah tot de tien getuigen die zijn afgevallen.

De rechter oordeelde ook dat het misbruik waarvoor Weinstein al in New York is veroordeeld, genoemd mag worden in de zaak in Californië. De voormalige producent zit in New York een gevangenisstraf van 23 jaar uit voor seksueel geweld, maar is uitgeleverd aan Californië om daar terecht te staan voor aanranding en verkrachting van nog eens vijf vrouwen.

Ook in deze zaak weerspreekt Weinstein de beschuldigingen. Volgens hem vonden de seksuele handelingen met wederzijdse instemming plaats.