De scificomedyserie Upload krijgt een derde seizoen. Amazon Studios maakte woensdag bekend dat het derde seizoen net als de eerste twee te zien zal zijn bij streamingdienst Prime Video. Het tweede seizoen is daar sinds 11 maart 2022 te zien.

"Ik vind het spannend om het verhaal van Nathan, Nora, de andere bewoners van Lakeview en het Amerika van de nabije toekomst voort te zetten, terwijl ze proberen plezier te hebben en het juiste te doen in zowel de echte als de virtuele wereld", zegt bedenker en uitvoerend producent Greg Daniels in een persverklaring over de aankondiging.

Daniels won voor zijn werk als schrijver voor Saturday Night Live een Emmy Award.

De serie Upload speelt zich af in een technologisch geavanceerde toekomst waar hologrammen, 3D-voedselprinters en geautomatiseerde kruidenierswinkels de normaalste zaak van de wereld zijn. Mensen die er wonen kunnen ervoor kiezen om zichzelf te 'uploaden' naar een virtueel hiernamaals.

Hoofdrollen in de serie zijn voor onder anderen Robbie Amell, Andy Allo, Kevin Bigley en Allegra Edwards.