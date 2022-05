De Zuid-Koreaanse actrice Kang Soo-Youn is zaterdag op 55-jarige leeftijd overleden. De actrice gold in eigen land als een grote ster en was de eerste Zuid-Koreaanse actrice die op een van de drie grote filmfestivals (Cannes, Venetië en Berlijn) een prijs ontving voor haar werk.

Volgens haar familie is Kang in een ziekenhuis in Seoel overleden aan een hersenbloeding. Twee dagen daarvoor kreeg de actrice nog een hartstilstand, schrijft entertainmentwebsite Deadline.

Op het filmfestival van Venetië won zij in 1987 de prijs voor Beste Actrice voor haar rol in The Surrogate Woman. Twee jaar later ontving ze op het filmfestival van Moskou de prijs voor Beste Actrice met de film Come Come Come Upward.

Meerdere collega's uit de Koreaanse filmwereld reageerden bedroefd op het plotselinge overlijden van de actrice. Onder hen regisseur Bong Joon-ho, die in 2020 als eerste niet-Engelstalige productie ooit de Oscar voor beste film won met Parasite. "Ik ben zo bedroefd om te horen van het overlijden van Kang. Ik ontmoette haar enkele maanden geleden nog."