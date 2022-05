De serie It's a Sin heeft zondag bij de uitreiking van de BAFTA Television Awards, de belangrijkste Britse televisieprijzen, de hoge verwachtingen niet kunnen waarmaken. De Channel 4-miniserie was met acht nominaties bij de belangrijkste categorieën de grootste kanshebber voor een BAFTA, maar won er geen.

De BAFTA voor beste miniserie ging bijvoorbeeld niet naar It's a Sin, maar naar Time van BBC One. Voor beste mannelijke bijrol waren drie acteurs uit It's A Sin genomineerd, maar zij zagen de BAFTA naar Matthew Macfadyen gaan voor zijn rol in Succession. Voor beste vrouwelijke bijrol waren geen actrices uit It's a Sin genomineerd.

Ook de BAFTA voor beste mannelijke hoofdrolspeler en de BAFTA voor beste vrouwelijke hoofdrolspeler gingen voorbij aan de Channel 4-serie. Jodie Comer (Help) ging er bij de vrouwen met de prijs vandoor, Sean Bean won met zijn hoofdrol in Time bij de mannen. De Amazon Primeserie The Underground Railroad won de BAFTA voor beste internationale serie. Daarmee werden goed bekeken Netflix-toppers als Squid Game en Lupin verslagen.

Eerder werd al bekend dat acteur Billy Connolly met een oeuvreprijs vereerd zou worden. Deze award wordt uitgedeeld aan personen die een buitengewone bijdrage hebben verleend aan de Britse tv en cinema. De awardshow werd gepresenteerd door Richard Ayoade. De afgelopen twee jaar presenteerde hij de BAFTA-uitreiking ook al.