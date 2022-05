Frank Langella, de acteur die onlangs werd ontslagen door Netflix wegens ongepast gedrag op de set, vindt dat hij ten onrechte wordt 'gecanceld'. In een open brief in Deadline schrijft hij dat de voorschriften voor het filmen waar de intimiteitscoördinator mee kwam, absurd waren.

De 84-jarige Langella zou de hoofdrol spelen in de serie The Fall Of The House Of Usher en was al maanden aan het filmen toen een incident zich voordeed bij het opnemen van een romantische scène. Langella vertelt dat zijn tegenspeelster van de set stormde, omdat de acteur haar been had aangeraakt, wat niet in het draaiboek voor de scène stond.

De actrice keerde niet terug op de set en Langella werd later gebeld door Netflix. Hij werd er in dat gesprek op gewezen dat hij bij het doorspreken van de scène met de intimiteitscoördinator (iemand die op de set zorgt dat de acteurs op hun gemak zijn met de intieme scènes die ze moeten schieten) had gezegd dat de regels absurd waren.

Langella staat daar nog steeds achter. "Het was een liefdesscène. Het is belachelijk om het plaatsen van handen wettelijk vast te leggen. Daarmee ondermijn je instinct en spontaniteit", vindt de acteur.

Geen grapjes, complimenten en aanrakingen meer

De aanraking is niet de enige beschuldiging aan het adres van de acteur. Zo zou hij ook een grap van seksuele aard hebben gemaakt, zijn tegenspeler steeds 'schatje' hebben genoemd en haar ongewild knuffels hebben gegeven en een arm om haar heen hebben geslagen.

Langella stelt dat grappen van de hoofdrolspeler juist zorgen voor een ontspannen sfeer op de set. "Onze producent vertelde me dat ik geen grapjes meer mag maken. Geen complimenten kan geven. Niemand mag aanraken. Het zijn nieuwe tijden."

De acteur zegt in gesprek te willen met zijn tegenspeler, maar dit werd geweigerd. Hij zegt niet te weten wat de intenties zijn van de vrouw die hem aanklaagt, maar vertelt dat hij er zwaar onder lijdt. "Ik ben deze rol kwijt en een kans op toekomstige inkomsten. Ik ben misschien wel werkloos." Het meest zit hij naar eigen zeggen met zijn besmeurde reputatie.

Langella zegt nog op betaling door Netflix te wachten voor de maanden die hij heeft gewerkt.