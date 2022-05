Er komt een vijfde en zesde seizoen van de Formule 1-docuserie Drive to Survive. Dat maakt de autosportklasse zojuist bekend in een verklaring.

Volgens de Formule 1 komen in het vijfde en zesde seizoen de titelstrijd van het huidige raceseizoen én het volgende raceseizoen aan bod. Opnames voor het vijfde seizoen zouden reeds zijn begonnen. De eerste afleveringen verschijnen pas volgend jaar.

Het vierde seizoen van de serie verscheen 11 maart op Netflix. Volgens de Formule 1 zijn de kijkcijfers tot "ongekende hoogtes" geschoten.

In Drive to Survive worden kijkers meegenomen achter de schermen en zien ze interviews met coureurs. Verstappen werkt niet aan de docuserie mee. Hij vind dat zijn woorden in de eerdere seizoenen vaak werden verdraaid.

De serie focust niet alleen op de topteams in de Formule 1. Zo werd het reilen en zeilen van Haas-team, dat vaak in de achterhoede verkeert, in eerdere seizoenen flink uitgelicht. Teambaas Guenther Steiner van de Amerikaanse formatie hield aan zijn gescheld en directe taalgebruik in de serie een cultstatus onder racefans over.