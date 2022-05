De BBC is bezig met een documentaire over Elon Musk. De serie heeft de werktitel The Elon Musk Show en laat de vrienden, familie en zakenpartners van de rijkste man op aarde aan het woord.

De driedelige serie volgt de reis van Tesla- en SpaceX-bedenker Musk door Silicon Valley, de Amerikaanse regio waar veel techbedrijven zijn gevestigd. Later dit jaar is de documentaireserie te zien op BBC 2. De Britse omroep wil in de documentaire "de ware aard van Elon Musk" laten zien.

Musk is de afgelopen tijd veel in het nieuws geweest, nadat hij een bod had gedaan op Twitter. Eind april ging Twitter akkoord met de overname door Musk voor zo'n 44 miljard dollar (ongeveer 41 miljard euro). Daarmee wil hij de onderneming van de beurs halen.