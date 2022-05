In de film I am Zlatan over de jeugd en doorbraak als profvoetballer van Zlatan Ibrahimovic is er een kleine maar prominente rol voor Ronald Koeman. Acteur Gijs Naber kroop in zijn huid. "Koeman en Zlatan hadden veel respect voor elkaar", vertelt Naber aan NU.nl.

I am Zlatan vertelt het verhaal van voetbalfenomeen Zlatan Ibrahimovic als een echte coming-of-agefilm. De film, die nu in de bioscopen draait, toont de stappen van de in Zweden geboren zoon van een Bosnische vader en Kroatische moeder naar een grote carrière.



Tijdens zijn moeizame jeugd probeert hij zich vanuit een achterstandswijk in Malmö omhoog te vechten en dat kan alleen met zijn unieke voetbaltalent. In I am Zlatan komt ook het eigenzinnige karakter van de Zweed goed naar voren: hij trekt zijn eigen plan, speelt liever dan hij traint en is net zo eigenwijs als dat hij geniaal is.



Er is in de film een belangrijke rol weggelegd voor Ronald Koeman, die van 2001 tot februari 2005 coach was bij Ajax. In die periode kwam Zlatan van de Zweedse club Malmö naar Amsterdam.



Voor de rol van Koeman werd Gijs Naber (Loft, Penoza, Judas) gecast. "Ze hebben het castingbureau opgebeld en gevraagd welke Nederlandse acteurs daarvoor in aanmerking zouden kunnen komen. De tape die ik instuurde, was vervolgens genoeg om de rol te krijgen. Het scheelt misschien ook dat ik net als Koeman blond ben", zegt Naber.

'Als voetbalfan wist ik wel al een en ander'

Hij dook snel in het leven van de voetbalcoach en ex-profvoetballer. "Als voetbalfan wist ik wel al een en ander, maar ik ben iets meer gaan studeren op zijn houding en hoe hij praat. Verder heb ik de wedstrijden van Zlatan onder Koeman bij Ajax destijds ook gezien, dus er stond me nog veel van bij."



Maar veel tijd om echt helemaal in de persoon Koeman te duiken was er niet. "Het is niet zoals bij de rol van Willem Holleeder in de serie Judas, waarvoor ik momenteel op de set sta om het vervolg op te nemen. Daar heb je meer de tijd om de diepte in te gaan. Deze rol was veel meer ondersteunend."



Omdat Koeman in de film Engels spreekt, keek Naber ook naar legendarische persconferenties van Koeman als trainer van het Britse Everton. "We did that fortraffic", was bijvoorbeeld een van zijn bijzondere uitspraken in steenkolenengels.



"Het is wel een beetje leedvermaak om daarnaar te kijken, maar Koeman blijft daar stoïcijns onder." Naber benadrukt dat het geen persiflage moest worden. "Koeman is vrij veel nagedaan en het ligt op de loer om het te overdrijven. Dat wilde ik per se niet. Uiteindelijk gaat het om de relatie van Koeman tot Zlatan en sta je in dienst van de rol."

Een scène uit I am Zlatan. Een scène uit I am Zlatan. Foto: Mark de Blok

'Er liepen veel ego's bij Ajax rond'

Koeman weet als Ajax-trainer Zlatan aan te pakken. "Zlatan staat dan op een soort kruispunt. Er is een moment bij Ajax dat hij op de bank terechtkomt en niet meer zeker weet of hij door zal gaan of terugkeert naar Zweden."



"Er zijn in die tijd wel conflicten tussen de trainer en de speler en dat zien we ook terug in de film. Maar ze hadden wel enorm veel respect voor elkaar. Koeman zette Zlatan met ernst af en toe op zijn plek, omdat hij wel zag dat hij zijn enorme talent aan het vergooien was."



Het was toen niet makkelijk bij Ajax, weet Naber nog. "Er liepen veel ego's rond die elkaar niet echt stimuleerden." In die tijd ging bijvoorbeeld ook het gerucht dat Zlatan iets met Sylvie Meis had, toen de vriendin van ploeggenoot Rafael van der Vaart. Vlak voordat Zlatan een briljant doelpunt maakte tegen NAC, waarbij hij langs verschillende spelers slalomde, had hij Van der Vaart in een oefenwedstrijd tegen Zweden geblesseerd.

Dat zit allemaal natuurlijk niet in de film. Wel het legendarische doelpunt tegen NAC. Naber: "Dat is voor de film zelfs nagespeeld en heeft ook een belangrijke functie: hier laat de voetballer zien wat een fenomeen hij is en daarna kan zijn internationale carrière tot grote hoogten stijgen."

'Meer erkenning mag wel'

Overigens zien we in I am Zlatan de zaterdag overleden zaakwaarnemer Mino Raiola ook voorbijkomen. Hij speelde eveneens een prominente rol in het leven van de Zweedse voetballer, die hij van Ajax naar de Italiaanse topclub Juventus bracht.



Granit Rushiti speelt in I am Zlatan de hoofdpersoon. Naber: "Hij heeft dezelfde achtergrond als Zlatan en komt ook uit de volkswijk in Malmö én heeft zelf ook bij FC Malmö gespeeld. De bravoure van de voetballer neemt hij ook mee in deze film."



Naber noemt Zlatan tot slot een fenomeen. "Hij is nu op zijn veertigste nog steeds een leider in het veld en waarschijnlijk maakt hij AC Milan dit jaar kampioen. Dat is hem bij bijna elk team waar hij gespeeld heeft gelukt. Misschien heeft hij daarvoor wel te weinig erkenning gekregen."