Volgens de agent van Johnny Depp greep de acteur naast de hoofdrol in het zesde deel van Pirates of the Caribbean nadat er een opiniestuk van zijn ex-vrouw Amber Heard was verschenen. De acteur zou een gage van 22,5 miljoen dollar (ruim 21 miljoen euro) ontvangen voor zijn vertolking van Jack Sparrow, schrijft The New York Times maandag.

The Washington Post publiceerde eind 2018 het artikel waarin Heard zichzelf beschrijft als "een slachtoffer van huiselijk geweld", zonder de naam van Depp te noemen. Volgens de acteur heeft het stuk zijn reputatie en zijn carrière verwoest.

In de rechtbank in Virginia verklaarde Depps agent Jack Whigham maandag dat de acteur een mondelinge overeenkomst had met Disney om in een zesde Pirates-film opnieuw in de huid van Jack Sparrow te kruipen. Begin 2019 werd volgens de agent duidelijk dat Disney "een andere richting opging".

Volg de ontwikkelingen rond Johnny Depp Volgen Meld je aan

"Na het opiniestuk was het onmogelijk om hem een studiofilm te bezorgen", getuigde Whigham, die de acteur sinds 2016 vertegenwoordigt. De advocaten van Heard voerden aan dat Depp al voor de publicatie van het artikel geen kans meer maakte op de rol.

Daarop zei de agent dat Disney nog niet had besloten of Depp in de film zou verschijnen. Met filmproducent Jerry Bruckheimer trachtte hij Disney ervan te overtuigen dat Depp opnieuw een rol in de film moest krijgen. "We hadden hoop", zei Whigham, "maar begin 2019 werd duidelijk dat het voorbij was."

Het ingezonden stuk in The Washington Post was voor Depp aanleiding om een proces aan te spannen tegen zijn ex-vrouw. Hij eist een schadevergoeding van 50 miljoen dollar wegens smaad. Heard eist op haar beurt 100 miljoen dollar van Depp.

Acteur Johnny Depp als Jack Sparrow

Heb jij zelf behoefte om te praten over jouw ervaring met seksueel grensoverschrijdend gedrag? Je kunt gratis en anoniem contact opnemen met onder andere Centrum Seksueel Geweld: 0800-01 88.