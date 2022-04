Eva Jinek laat zich van een andere kant zien in haar eigen Videoland-serie De Wereld van Eva. Voor een moederdagspecial vertrekken De Echte Gooische Moeders naar Disneyland.

Series

Faking Hitler (seizoen 1)

Deze zesdelige Duitse miniserie is gebaseerd op een waargebeurd mediaschandaal. Begin jaren tachtig krijgt het Duitse tijdschrift STERN de dagboeken van Adolf Hitler in handen. Het is groot nieuws en het blad heeft de scoop van het decennium, maar de dagboeken blijken nep te zijn en dit heeft grote gevolgen voor de journalist (Lars Eidinger) die het verhaal naar buiten bracht. Faking Hitler is vanaf 2 mei te zien op Videoland.



Echte Gooische Moederdag (2022)

Bo Wilkes, Leslie Keijzer en Pauline Wingelaar gaan met hun partners en kinderen een lang weekend naar Disneyland Paris. De Echte Gooische Moeders maken er een uitgebreide reis van vol glamour, hysterie en hilariteit.

De eenmalige special Echte Gooische Moederdag is vanaf 8 mei te zien op Videoland.

Married At First Sight USA (seizoen 13)

Niet alleen in Nederland is Married At First Sight een grote hit, ook in Amerika zijn ze gek op het programma waarin stellen elkaar pas op de huwelijksdag ontmoeten. Videoland zet op 7 mei het hele dertiende seizoen van de Amerikaanse versie online.



De Sneeuwman: De Geheimen van een Kindermoordenaar

Met de Videoland Academy worden jonge filmmakers een handje geholpen met het maken van films, series en documentaires. De Sneeuwman: De Geheimen van een Kindermoordenaar is een van deze producties en gaat over de duistere geheimen van kindermoordenaar Michel Stokx. De Sneeuwman: De Geheimen van een Kindermoordenaar is vanaf 25 mei te zien op Videoland.

De Wereld van Eva (seizoen 1)

Eva Jinek behandelt in deze Videoland-serie onderwerpen waar niet vaak over wordt gesproken. Zoals het schuldgevoel van werkende ouders en seks na de bevalling. Met een flinke dosis humor hoopt ze taboes te doorbreken en gesprekken te voeren over de normale dingen in het leven van een vrouw.

De Wereld van Eva is vanaf 25 mei wekelijks te zien op Videoland.

Op Hete Kolen: Het Leven volgens Emile Ratelband (seizoen 1)

Positiviteitsgoeroe Emile Ratelband laat Nederland achter zich en vertrekt samen met zijn twaalfjarige zoon Emilio naar Thailand. De mediapersoonlijkheid wordt gevolgd tijdens zijn voorbereidingen en laat een kant van zichzelf zien, die de meeste mensen niet kennen. Op Hete Kolen: Het Leven volgens Emile Ratelband verschijnt in mei op Videoland, de datum is nog niet bekend.

Films

Saving Private Ryan (1998)

In deze oorlogsfilm van regisseur Steven Spielberg gaat een speciale eenheid soldaten tijdens de Tweede Wereldoorlog op zoek naar een vermiste soldaat. De mannen zetten hun levens op het spel om de soldaat Ryan (Matt Damon) te redden en zien van dichtbij de gruwelijkheden van de oorlog. Met verder onder meer Tom Hanks en Vin Diesel. Saving Private Ryan is vanaf 1 mei te zien op Videoland.

The Peanut Butter Falcon (2019)

De 22-jarige Zak (Zack Gottsagen) heeft het syndroom van Down en droomt ervan om professioneel worstelaar te worden. Hij ontsnapt uit het verzorgingscentrum om zich te laten trainen door een bekende worstelaar en ontmoet kruimeldief Tyler (Shia LaBeouf), die ook op de vlucht is. De mannen raken bevriend en Tyler besluit Zak te begeleiden op zijn reis. The Peanut Butter Falcon is vanaf 1 mei te zien op Videoland.



The Scorpion King (2002)

Dwayne Johnson is niet meer weg te denken uit Hollywood en het begon allemaal met deze blockbuster. In de prequel op The Mummy speelt The Rock een huurmoordenaar die wordt ingehuurd om in het oude Egypte af te rekenen met Memnon, de slechte heerser van de stad Gomorrah. The Scorpion King is vanaf 1 mei te zien op Videoland.

The Spy Who Dumped Me (2018)

Audrey (Mila Kunis) wordt plotseling gedumpt door haar vriend (Justin Theroux) en komt daarna tot de schokkende ontdekking dat hij voor de CIA werkte. Dat maakt haar ook een doelwit en al snel krijgt zij internationale criminelen achter zich aan. Samen met haar beste vriendin Morgan (Kate McKinnon) vlucht ze voor haar leven. The Spy Who Dumped Me is vanaf 1 mei te zien op Videoland.



Dit verschijnt ook op Videoland in mei

1 mei

Nanny McPhee Returns (2010)

Platoon (1986)

Road Less Traveled (2017)

Save This Dance (2018)

Shaft (2000)

2 mei

Into the Dark: Delivered (2020)

Beau (dagelijks)

Postcode Loterij Een tegen 50 (wekelijks)

5 mei

Australian Survivor (seizoen 5)

11 mei

Zeeman Confronteert: Stalkers (wekelijks)

14 mei

De Verhulstjes (seizoen 3)

15 mei

The Last Airbender (2010)

16 mei

Kopen Zonder Kijken (wekelijks)

17 mei

Voor Hetzelfde Geld (wekelijks)

Inside British Airways (seizoen 1)

23 mei

Dubbelleven (seizoen 1)

28 mei

Tino Martin: VIVA Las Vegas in the Ziggo Dome (2022)