De familie van Halyna Hutchins, de cameravrouw die op de set van de film Rust is neergeschoten, eist dat de politie van Santa Fe de beelden van het fatale schietincident verwijdert. De advocaat van de familie laat dit weten in een brief aan de politie, meldt CNN.

Maandag werden beelden van het schietincident gedeeld. Ze zijn onderdeel van het onderzoek en zijn opgenomen met een bodycam van een hulpverlener die op de set was. Op de beelden is onder meer te zien dat de zwaargewonde Hutchins op de grond ligt, terwijl hulpverleners tevergeefs haar leven proberen te redden.

Volgens de advocaat van de familie heeft het vrijgeven van de beelden Halyna's man Matthew Hutchins "onherstelbare" schade toegebracht. De weduwnaar is volgens de advocaat bang dat de beelden gebruikt zullen worden om zijn zoon te treiteren.

Acteur Alec Baldwin schoot in oktober 2021 tijdens repetities op de filmset per ongeluk de 42-jarige Halyna Hutchins neer. Hij verwondde daarbij ook regisseur Joel Souza. Baldwin deed dat met een geladen pistool. De 64-jarige acteur dacht dat het rekwisiet ongeladen was.

Het onderzoek naar het schietincident is nog altijd niet afgerond. Aanklagers wachten nog op een aantal rapporten voordat besloten kan worden of er iemand moet worden vervolgd.