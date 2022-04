Ruim twintig jaar na het succes van Costa! (2001), waarin een groep jongeren aan de kust van het Spaanse Salou wordt gevolgd, heeft regisseur Jon Karthaus een vervolg op de romcom gemaakt. 'Costa 2.0' kan op weinig lof rekenen.

NRC - een van de vijf sterren

"De film zag ik tijdens een voorpremière waar vooral een vrouwelijk publiek op afkwam dat waarschijnlijk met de Costa!-film en -serie die erop volgde is opgegroeid. Net iets te jong voor een midlifecrisis of de menopauze. Maar als de enige volwassen figuren om je mee te identificeren yogamoeder Frida (hulde overigens voor hoe Katja Schuurman zich staande houdt in deze film), de verlopen lamzak van een vader Thomas en de seksueel hysterische moeder Trudie zijn, dan moet je je wel afvragen of dat je voorland is. Of is dit een film voor jonge mensen over de angst voor ouderdom? Wat een deprimerende bende."

Het verhaal van Costa! Costa! (met één uitroepteken) draait om een groep proppers, jongeren die leeftijdsgenoten de nachtclub Costa in proberen te lokken. In de door Johan Nijenhuis geregisseerde film zijn onder anderen Katja Schuurman, Georgina Verbaan en Michiel Huisman te zien. De recensies waren niet lovend, maar de bezoekcijfers gingen door het dak. Alleen Schuurman keert terug in het vervolg, Costa!! (met twee uitroeptekens). Ze is inmiddels moeder en haar dochter Anna (Abbey Hoes) wil haar donorvader (Roeland Fernhout) helpen om de inmiddels belegen club nieuw leven in te blazen. Ze wordt bijgestaan door haar beste vriendin (Stephanie van Eer) en ook hun moeders (Schuurman, Tina de Bruin) reizen hen achterna.

AD - twee van de vijf sterren

"In het preutse en wat saaie scenario (van onder andere, hou je vast, wetenschapsjournalist Diederik Jekel!) is de setting vol schaars gekleed foldermateriaal slechts op papier een sodom en gomorra. Net als in Costa! wordt hooguit gepraat over 'stoute' zaken als voorvocht en grote piemels (grutjes, wat een schunnigheid). Zinderen doet het geen seconde."

De Volkskrant - twee van de vijf sterren

"De film houdt beide verhaallijnen in balans en helt niet te zwaar over naar nostalgie. Het is een luchtig, vaak vermakelijk maar ook gemakzuchtig geheel. Net als in het eerste deel komt in Costa!! een wedstrijd voor, waarbij alle geloofwaardigheid uit het raam wordt gegooid. Het wordt gedeeltelijk gecompenseerd door het fijne acteerwerk. Abbey Hoes is een aanstekelijke heldin, en ook Katja Schuurman doet het goed."

De Telegraaf - 2,5 van de vijf sterren

"Er is een zonnige locatie, de ensemblecast bestaat uit louter knappe mensen, er zijn blote lijven vol gierende hormonen en er is een belegen boodschap over onzekerheid, angst en spijt. En ook de platte grapjes ontbreken niet, want aan de bar van club Costa! kun je een Hairy Mary, Tequila Gang Bang of Squirting Sally bestellen. Vernieuwend en erg diepgaand is de nieuwe Costa!! bepaald niet. Maar de cast speelt enthousiast, de sfeer is lekker zwoel en de doelgroep zal de kassa ongetwijfeld weer flink laten kraken."

