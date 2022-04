Irene Moors heeft in De TV Kantine en in diverse Telekids-films aardig wat geacteerd, maar een overstap naar de filmwereld zit er niet in. In gesprek met het AD vertelt de presentatrice dat ze na een rol in Hart op de juiste plek geen zwaardere rollen wil gaan oppakken.

"De grote, echt serieuze rollen laat ik lekker over aan de geschoolde acteurs die we hebben. Ik ben ook te bekend als Irene Moors. Zodra ik daar te ver vanaf ga staan, pikt de kijker dat misschien niet. Dus nee, dat ga ik niet eens uitproberen", aldus Moors in gesprek met de krant.

Wel vindt de presentatrice het leuk dat ze de kans heeft gekregen. "Maar voor déze film: best leuk weer eens een ander te zien in een romcom, toch? Want laten we eerlijk zijn, je ziet toch vaak dezelfde namen voorbijkomen."

Moors heeft flink wat tijd gestoken in haar rol. "Ik heb drie keer het script van a tot z gelezen en spreek ter voorbereiding mijn teksten vaak hardop uit. Dat is hopelijk voldoende."

"Ik denk dat ik voor deze rol wel de komische timing en de bagage heb om mijn personage zonder hulp neer te zetten. Óf ik ga over de top óf het ligt heel dicht bij me. Mocht ik ooit eens iemand spelen met mentale issues, dan zal ik vast een dramacoach raadplegen."