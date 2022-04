Justin Lin is slechts een paar dagen nadat de opnames zijn begonnen gestopt als regisseur van Fast X, de tiende film in de Fast and Furious-reeks.

De filmmaker blijft wel als producent bij het project betrokken, zo maakte hij dinsdag bekend op sociale media. Een reden voor zijn vertrek geeft Lin niet, maar verschillende Amerikaanse media melden dat het gaat om een verschil van inzicht op het creatieve vlak. Filmmaatschappij Universal zoekt nu een nieuwe regisseur.

"Met de steun van Universal heb ik de moeilijke beslissing genomen om een stap terug te doen als regisseur van Fast X, terwijl ik als producent bij het project betrokken blijf", schrijft Lin in zijn verklaring.



Hij meldt ook dat hij trots is om als zoon van Aziatische immigranten te hebben kunnen bijdragen aan "de meest diverse franchise in de filmgeschiedenis".

De release van Fast X, met onder anderen Vin Diesel, Michelle Rodriguez en nieuwkomer Jason Momoa, staat gepland voor mei 2023.



Lin regisseerde vijf Fast and Furious-films.