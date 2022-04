Acteur Robert Pattinson keert terug in het vervolg op The Batman. Producent Warner Bros. bevestigt dinsdag dat de 35-jarige Brit opnieuw de beroemde zwarte cape aan zal trekken.

Behalve Pattinson keert ook regisseur Matt Reeves terug voor het vervolg van het bioscoopsucces. De 56-jarige filmmaker bevestigde tijdens een presentatie op de vierdaagse filmbeurs CinemaCon in Los Angeles dat hij de film zal schrijven en regisseren.



Details over wanneer de nieuwe Batmanfilm uitkomt, kon Reeves nog niet geven, maar de regisseur gaf aan dat dit nog wel even kan duren.

The Batman kwam begin maart van dit jaar uit en kreeg lovende kritieken. In de film raakt Batman bevriend met Catwoman, gespeeld door Zoë Kravitz. Samen gaan ze de strijd aan met Riddler (Paul Dano) en Penguin (Colin Farrell).



De superheldenfilm bracht in Nederland in het eerste weekend in maart van dit jaar bijna anderhalf miljoen euro op - een record volgens distributeur Warner Bros.