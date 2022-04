De sheriff van Santa Fe heeft maandag een video vrijgegeven van het fatale incident op de filmset van Rust in oktober 2021, schrijft Variety. De video is gemaakt op de dag waarop cameravrouw Halyna Hutchins overleed nadat ze was geraakt door een kogel uit het pistool dat Baldwin vasthield.

Rust-regisseur Joel Souza werd in de schouder geraakt door de kogel die door de romp van Hutchins was gegaan. Op het vrijgegeven materiaal is onder meer te zien hoe acteur Alec Baldwin een pistool op de camera richt. De acteur heeft verklaard dat hij de trekker niet heeft overgehaald.

Op de beelden die maandag zijn vrijgegeven zit Baldwin in een kerkbank, gekleed in een cowboykostuum. Hij trekt met zijn rechterhand het pistool uit zijn jasje en richt op de camera. Dat herhaalt hij nog een keer.

Onderzoek is nog niet afgerond

De sheriff heeft ook een video vrijgegeven van regisseur Souza op de afdeling spoedeisende hulp. Hij praat er met een politieambtenaar over het incident en zegt dat de wapenmaker een acteur het wapen overhandigde. Volgens Souza is gezegd dat het wapen "koud" of "schoon" was. Dat betekende dat er losse flodders in zaten en geen echte kogels.

Maandag heeft het departement van de sheriff van Santa Fe County een deel van het onderzoek naar de fatale schietpartij overgedragen aan het bureau van de openbare aanklager. Het onderzoek is echter nog niet afgerond, benadrukt officier van justitie Mary Carmack-Altwies.

"Het kantoor van de officier van justitie moet wachten tot het volledige onderzoek door het kantoor van de sheriff is overgedragen. Zodra we het voltooide onderzoek hebben ontvangen en alle bewijzen grondig en weloverwogen hebben onderzocht, zal een beslissing over de strafrechtelijke vervolging worden genomen", aldus Carmack.