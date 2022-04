Acteur en cabaretier Diederik Ebbinge is vanaf mei te zien in de nieuwe komische dramaserie Jos. Hij speelt daarin de titelrol. AVROTROS had de nieuwe serie vorig jaar al aangekondigd.

Ebbinge, onder meer bekend van het satirische programma Promenade en de comedy De Luizenmoeder, speelt als Jos een man met alleen maar goede bedoelingen. Hij staat altijd voor iedereen klaar, maar moet ook oppassen dat hij er door zijn puurheid en naïviteit niet zelf aan onderdoor gaat.

Jos is bovendien pas gescheiden en heeft ook nog eens twee tienerdochters en een veeleisende baan. Toch blijft zijn omgeving aan hem trekken en van alles van hem verwachten, wat Jos alleen maar meer stress oplevert.

Naast Ebbinge hebben onder anderen Camilla Siegertsz (die de ex-vrouw van Jos speelt), Lies Visschedijk (Jos' nieuwe vriendin) en Pierre Bokma (vriend en collega) een rol in de serie.



Jos is vanaf zondag 22 mei iedere week te zien bij AVROTROS op NPO3.