De opnames van de film Being Mortal zijn stilgelegd om onderzoek te doen naar mogelijk wangedrag door Bill Murray. Deadline meldt dat een persoon betrokken bij de productie de 71-jarige acteur ervan heeft beschuldigd ongepast gedrag te vertonen op de werkvloer.

Donderdag werd bekend dat de opnames begin deze week tijdelijk waren stilgelegd in verband met de melding. De productie is nu helemaal stilgezet in afwachting van de uitslag van een intern onderzoek. Het is niet duidelijk om welke vorm van ongepast gedrag het in de klacht gaat.

Being Mortal is de verfilming van het boek Being Mortal: Medicine and What Matters in the End van chirurg Atul Gawande, dat in 2014 uitkwam. De auteur maakt in het non-fictieboek het punt dat de medische wereld zich meer moet richten op de kwaliteit van leven dan de duur ervan.

Opnames voor de film, het regiedebuut van acteur Aziz Ansari, startten eind vorige maand. Naast Murray hebben ook onder anderen Keke Palmer en Seth Rogen rollen in Being Mortal.