De Verenigde Naties hebben bioloog David Attenborough onderscheiden als "voorvechter van de aarde". De 95-jarige Britse regisseur en producent kreeg de onderscheiding vanwege de enorme hoeveelheid films en series die hij heeft gemaakt over de natuur in het algemeen en klimaatverandering in het bijzonder.

Attenborough maakt al ruim zestig jaar films en series over deze onderwerpen. Volgens directeur van het VN-klimaatprogramma Inger Andersen heeft de bioloog geholpen om veel mensen de ogen te openen over urgente dossiers, zoals het klimaat.

"Miljoenen mensen zijn van de natuur gaan houden door de wijze waarop hij de aarde in beeld bracht en de manier waarop hij erover praat", aldus Andersen.

Zij merkt op dat de natuurproducties van de Brit heel populair zijn onder kinderen en tieners die zich zorgen maken over de toekomst van de aarde. Tot zijn meest bekeken en gelauwerde series behoren The Green Planet en A Plastic Ocean. Klimactiviste Greta Thunberg noemt zichzelf een van zijn grootste fans.

Attenborough heeft de onderscheiding geaccepteerd. In zijn dankwoord meldde de filmmaker dat hij gelooft dat het vertellen van verhalen over de schoonheid van de aarde een verschil kan maken.

"Vijftig jaar geleden stonden walvissen op het punt van uitsterven", aldus Attenborough. "Toen kwamen mensen samen met een actieplan. Nu zwemmen er meer walvissen rond dan ooit. We weten wat de problemen zijn, we weten hoe we ze moeten oplossen. Nu moeten we handelen."