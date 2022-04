Acteur Robert Morse, onder meer bekend van zijn rol in de serie Mad Men, is op negentigjarige leeftijd overleden. De zoon van de acteur bevestigt het nieuws tegenover Amerikaanse media.

Morse brak begin jaren zestig door dankzij zijn hoofdrol in de musical How To Succeed in Business Without Really Trying, gebaseerd op het boek van Shepherd Mead. Hij won een Tony (de belangrijkste Amerikaanse toneelprijs) voor zijn rol en speelde deze nog eens in een verfilming die in 1967 verscheen.

Morse won in 1990 nogmaals een Tony, ditmaal voor zijn rol als Truman Capote in het stuk Tru. Een op televisie uitgezonden registratie van het stuk leverde hem drie jaar later nog een Emmy op.

De acteur boorde een nieuw publiek aan toen hij in 2007 voor het eerst was te zien als Bert Cooper in de serie Mad Men. Hij vertolkte de rol van de excentrieke directeur zeven seizoenen lang. Daarna was de acteur nog te zien in het seizoen van American Crime Story over de rechtszaak tegen O.J. Simpson.