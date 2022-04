Ben Affleck en Matt Damon maken een film over de miljoenendeal die NBA-legende Michael Jordan in 1984 sloot met Nike, toen hij nog een aanstormend talent was in de basketbalwereld. Affleck en Damon zullen zelf ook als acteurs te zien zijn in film, meldt Variety.

Affleck speelt de rol van Nike mede-oprichter Phil Knight en zal de film tevens regisseren, waar Damon in de huid kruipt van marketingbaas Sonny Vacarro, die de deal met Jordan uiteindelijk sloot.

De speler van de Chicago Bulls tekende een contract voor 250.000 dollar, wat destijds een astronomisch bedrag was voor een speler die zich nog moest bewijzen. Jordan kreeg bij Nike zijn eigen schoen, de Air Jordan, die uitgroeide tot een iconische sneaker.

De deal die Jordan sloot was de aanzet tot vele andere overeenkomsten die sporters sloten met bepaalde merken, om hun eigen schoenen en kledinglijn te ontwikkelen.

Damon en Affleck zijn al van jongs af aan vrienden en werken regelmatig samen. Het bekendste voorbeeld daarvan is nog altijd Good Will Hunting (1997) waarvoor de twee samen aan het script werkten en een Oscar daarvoor wonnen.