De bijl die Jack Nicholsons personage Jack Torrance hanteert in de cultklassieker The Shining wordt binnenkort geveild. Volgens TMZ moet het stuk film-memorabilia zo'n 100.000 dollar (92.535 euro) gaan opleveren.

De bijl die gebruikt werd in diverse scènes in de film uit 1980 is volgens veilinghuis Gotta Have Rock and Roll in goede staat. De bijl is in een speciaal frame geplaatst, samen met wat foto's uit de film.

The Shining is gebaseerd op het gelijknamige boek van Stephen King en vertelt over een gezin dat tijdelijk in een verlaten hotel komt te wonen. Nicholson speelt de vader van het gezin die langzamerhand krankzinnig wordt door de invloed van het pand. King was zelf niet enthousiast over de verfilming: hij vond dat het einde te veel afwijkt van zijn boek.

De veiling van de Shining-bijl start op 20 april.