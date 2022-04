Liz Sheridan, de actrice die bij het grote publiek vooral bekend is van haar rol in Seinfeld, is op 93-jarige leeftijd in New York overleden. Ze speelde van 1990 tot 1998 in de serie, waarin ze Jerry Seinfelds moeder Helen speelde.

Haar woordvoerster en beste vriendin Amanda Hendon maakte vrijdag bekend dat Sheridan in haar slaap is overleden.

Het personage van Helen Seinfeld was de enige persoon die niet vast in de serie zat, maar wel in alle seizoenen te zien was. Voordat ze in Seinfeld speelde was Sheridan te zien als nieuwsgierige buurvrouw Raquel Ochmonek in de comedyserie Alf.

Sheridan speelde ook in verscheidene Broadwaymusicals en in onder meer de serie Life with Louie. Ze had een tijd een relatie met de in 1955 overleden acteur James Dean.