Barack en Michelle Obama gaan in zee met Mr. Robot-bedenker Sam Esmail. Het productiehuis van de voormalig president en first lady gaat aan de slag met Leave the World Behind, een nieuwe film van Esmail.

Leave the World Behind is gebaseerd op het gelijknamige boek dat uitkwam in 2020. Het gaat over een witte familie uit New York die vakantie viert in een huisje in de Hamptons. De trip wordt verstoord als de zwarte eigenaren van het huisje ineens op de stoep staan omdat, zo zeggen ze, er een blackout in de stad is. Mahershala Ali, Julia Roberts, Ethan Hawke en Myha'la Herrold zijn gestrikt voor de hoofdrollen.

De Obama's tekenden in 2018 een contract met Netflix voor het produceren van programma's en films met aandacht voor mensen of groeperingen die vaak buiten de spotlight blijven. Hun productiehuis Higher Ground maakte tot nu toe onder meer animatieserie Waffles + Mochi en documentaires Crip Camp en American Factory. Dat laatste project won in 2020 een Oscar.