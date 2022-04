Gearresteerd in Hawaï na het aanvallen van zingende mensen in een karaokebar en een omgangsverbod: acteur Ezra Miller kwam de afgelopen weken vooral in het nieuws wegens zaken die niks met acteren te maken hebben. Wat is er aan de hand met de acteur die The Flash vertolkt in een nieuwe film en een rol heeft in de Fantastic Beasts-reeks?

Miller, die zichzelf identificeert als non-binair en daarom met de voornaamwoorden hen/hun wil worden aangesproken, wordt op 28 maart gearresteerd na een voorval in een karaokebar. De acteur zou daar al vloekend de microfoon uit de hand van een zingende vrouw hebben getrokken en een man die stond te darten hebben aangevallen.

De acteur, bekend van films als We Need to Talk About Kevin en The Perks of Being a Wallflower, komt op borgtocht vrij. De borgsom van 500 dollar (463 euro) wordt naar verluidt betaald door het koppel waarmee Miller in een hostel verblijft. Een dag later vraagt dit koppel echter een omgangsverbod tegen hen aan, omdat de acteur onder meer hun bankpassen en paspoorten zou hebben gestolen en dreigt de twee te "begraven".

Het stel besluit vervolgens dit verzoek tot een omgangsverbod weer in te trekken, waardoor een rechtszaak hierover waarschijnlijk uitblijft. Een andere zaak in Hawaï, waarbij de acteur het verkeer zou hebben belemmerd, is uitgesteld tot 26 april, omdat de advocaat van Miller tot een overeenkomst probeert te komen met de lokale autoriteiten.

De politie van Hawaï heeft aan AP laten weten dat er sinds maart al zeker tien telefoontjes zijn binnengekomen over het gedag van Miller. Ook zou hen al meerdere malen uit bars zijn gezet wegens hun gedrag. Ooggetuigen zeggen dat de acteur zich momenteel nog steeds in Hawaï bevindt. Hen zou eerder deze week nog dansend in een bar zijn gezien.

Het is niet de eerste keer dat Miller in opspraak raakt om een geweldsincident. In 2020 doet een filmpje de ronde waarin de acteur een vrouw bij de nek grijpt en tegen de grond werkt in een bar in IJsland. Er is destijds geen aangifte gedaan, maar Miller werd wel uit de bar gezet. Hen is nooit op dit voorval teruggekomen in interviews.

Het is nog de vraag wat Millers gedrag voor gevolgen heeft voor hun acteercarrière. Filmstudio Warner Bros., die verantwoordelijk is voor zowel de superheldenfilms waarin Miller The Flash speelt als de Fantastic Beasts-reeks, zou na het nieuws van de arrestatie in crisisberaad zijn gegaan en de projecten waar de acteur bij betrokken is voorlopig op pauze hebben gezet. De film The Flash, waarin Millers personage centraal staat, is al opgenomen, maar de release werd onlangs al uitgesteld van november 2022 naar juni 2023.

Een ingewijde laat aan Rolling Stone weten dat Miller op de set van The Flash ook geregeld last had van inzinkingen. Deze gingen niet gepaard met geweld of scheldpartijen, maar de acteur trok volgens de bron geregeld hun eigen acteerkunsten in twijfel.

Warner Bros. heeft nog geen definitief besluit genomen over de samenwerking met Miller, maar Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore is wel verschenen zoals gepland. De acteur was in Hawaï terwijl de cast de première in Londen bezocht.