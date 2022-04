Frank Langella is na een onderzoek naar ongepast gedrag ontslagen bij de Netflix-serie The Fall of the House of Usher. De 84-jarige acteur wordt beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag en zal daarom niet in de serie te zien zijn, meldt Deadline.

Deadline meldt op basis van bronnen dat het onderzoek is afgerond en dat daaruit blijkt dat Langella zich inderdaad schuldig heeft gemaakt aan ongepast gedrag. De acteur zou een grap hebben gemaakt die seksueel van aard was. Ook zou hij een vrouwelijke tegenspeler hebben aangeraakt en haar grappend hebben gevraagd of ze dat leuk vond.

De productie van de serie, die gebaseerd is op het gelijknamige werk van schrijver Edgar Allan Poe, is volgens Deadline ongeveer halverwege. Er wordt nu gezocht naar een nieuwe acteur om Langella's rol over te nemen. Hij speelde Roderick Usher, het hoofd van de familie Usher. Scènes die al met Langella zijn geschoten, worden opnieuw gedraaid zodra een vervanger is gevonden.

Langella brak in 1979 door met de titelrol in de film Dracula. In 2009 werd hij genomineerd voor een Oscar vanwege zijn rol als Richard Nixon in Frost/Nixon. Recenter was hij als rechter te zien in The Trial of the Chicago 7.