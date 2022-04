Seth MacFarlane is binnenkort opnieuw te horen als Ted. De streamingdienst Peacock komt na twee succesvolle films met een serie over de grofgebekte teddybeer. MacFarlane spreekt niet alleen de stem van de teddybeer in, maar neemt ook de regie en het script op zich.

Verder zijn onder anderen Giorgia Whigham (13 Reasons Why), Max Burkholder (Parenthood) en Scott Grimes (The Orville) voor de serie gecast.

In de serie woont Ted samen met zijn zestienjarige beste vriend, een ongemakkelijke tiener genaamd John Bennett (Burkholder) en zijn gezin. Ted staat het gezin bij in nood, maar heeft volgens entertainmentblad Deadline niet altijd een goede invloed op de tiener.

MacFarlane krijgt bij onder meer het script hulp van Paul Corrigan en Brad Walsh, die eerder meewerkten aan de succesvolle serie Modern Family. De films Ted en Ted 2 brachten samen ruim 750 miljoen dollar (689,17 miljoen euro) op.