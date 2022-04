Er is een onderzoek gestart naar mogelijk ongepast gedrag door acteur Frank Langella op de set van de Netflix-serie The Fall of the House of Usher. Bronnen van TMZ melden dat de streamingdienst het onderzoek begon nadat de acteur seksueel grensoverschrijdend gedrag had vertoond.

De 84-jarige Langella, bekend van rollen in onder meer de films Frost/Nixon en The Trial of the Chicago 7, zou een ongepaste grap hebben gemaakt die seksueel van aard was. Ook zou hij een vrouwelijke tegenspeler hebben aangeraakt en haar grappend hebben gevraagd of ze dat leuk vond.

Volgens TMZ heeft het onderzoek vooralsnog geen gevolgen voor de productie van de nieuwe serie. Langella is ook niet geschorst of ontslagen.

Langella brak in 1979 door met de titelrol in de film Dracula. In 2009 werd hij genomineerd voor een Oscar vanwege zijn rol als Richard Nixon in Frost/Nixon.

The Fall of the House of Usher is een horrorminiserie die is gebaseerd op het boek met dezelfde titel van Edgar Allan Poe. Wanneer de serie precies moet verschijnen, is nog niet bekend.