De nieuwe Nederlandse komedie De Tatta's zal zich niet meer in de Bijlmer afspelen, maar in een fictieve plaats. Distributeur Independent Films heeft maandag een bericht daarover van AT5 bevestigd. De makers hebben hiertoe besloten na een storm van kritiek over de stigmatisering van de Amsterdamse wijk waar de film zich schuldig aan zou maken.

De Tatta's vertelt het verhaal van de familie Van Kampen, een rijk gezin uit 't Gooi. Vanwege een risicovolle investering raakt het gezin hun hele fortuin kwijt. Noodgedwongen gaan ze in de Bijlmer wonen, waar ze moeten leren integreren. Dit is een flinke beproeving, aldus de makers.

De aankondiging van de film, met cabaretier Leo Alkemade in de hoofdrol, leidde tot een storm van kritiek op sociale media. Cabaretier Soundos El Ahmadi meldde boos dat "de Bijlmer geen beproeving is, en het is al helemaal geen straf als het slecht met je gaat. Gelukkig is er een nieuwe lichting makers die andere verhalen vertellen."

'Inwoners Bijlmer verdienen dit niet'

Ook oud-Kamerlid Amma Asante beklaagde zich bij AT5. "De aankondiging zit boordevol met vooroordelen, negativiteit en stigmatisering", stelde de PvdA-coryfee. "De Bijlmer en zijn inwoners verdienen dit niet. Er gebeuren juist hele goede dingen. Dit soort beelden moeten juist worden tegengesproken. Ik ben er zelf opgegroeid en we hebben heel lang last gehad van een slecht imago. Zo'n film kan weer een paar stappen terug betekenen."

De makers zijn volgens Independent Film geschrokken van de stortvloed aan kritiek. Daarom wordt zowel 't Gooi als de Bijlmer niet meer genoemd in de film. De opnames vinden deze zomer plaats. Het is de bedoeling dat de film eind 2022 in de bioscopen te zien is.