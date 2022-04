Sam Elliott heeft zijn excuses aangeboden voor zijn kritiek op de film The Power of the Dog die als homofoob werd bestempeld. Hij baalt ervan dat hij onnodig mensen heeft gekwetst en beseft dat hij fout zat, zei hij zondag tijdens het Deadline Contenders Television-evenement.

De 77-jarige Elliott noemde The Power of the Dog van regisseur Jane Campion eerder een "piece of shit". De acteur vindt dat de personages eruitzien als Chippendales (dansers die bekendstaan om hun striptease-acts). "Zo zien alle fucking cowboys in die film eruit. Ze lopen allemaal rond in chaps (leren lappen voor om het onderbeen, red.) zonder shirt. De film zit vol met toespelingen op homoseksualiteit", aldus Elliott destijds in de podcast WTF with Marc Maron.

"Ik heb het niet goed onder woorden gebracht. Ik heb mensen gekwetst en dat vind ik vreselijk", zegt Elliott nu. "De homogemeenschap is altijd goed voor mij geweest. In alle lagen van dit vak heb ik vrienden en het spijt me als ik hun heb gekwetst. En iedereen die ik niet ken die zich gekwetst voelde", aldus de acteur.

"Ik heb tijdens die podcast ook gezegd dat ik Jane Campion een briljante regisseur vind en ik wil mijn excuses maken tegenover de cast van The Power of the Dog, die uit briljante acteurs bestaat. En in het bijzonder Benedict Cumberbatch. Ik kan alleen maar zeggen dat het me spijt. En het spijt me echt."

Campion reageerde destijds pittig op de woorden van Elliott. "Het is sneu dat hij zo reageert, want het komt heel seksistisch en homofoob over. Ik hou daar niet van en vind dat hij zich als een kleine bitch heeft gedragen." De Nieuw-Zeelandse regisseur heeft nog niet gereageerd op Elliotts excuses.

The Power of the Dog gaat over twee broers die een ranch hebben in het Montana van de jaren twintig. De film won een Oscar voor beste regie.