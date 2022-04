Netflix haalt elke week films en series van de streamingdienst af. Deze week verdwijnen onder andere Batman v Superman: Dawn of Justice en de eerste twee Despicable Me-films.

Een van de grootste films uit het superheldenuniversum verdwijnt deze week van Netflix. Batman (Ben Affleck) ziet Superman (Henry Cavill) als een bedreiging en zet alles op alles om hem uit te schakelen. Totdat de schurk Lex Luthor (Jesse Eisenberg) alles op zijn kop zet en de twee hun gevecht opzij moeten zetten om een nieuwe ramp te voorkomen.

De eerste twee films van de Amerikaanse animatiereeks Despicable Me verdwijnen van Netflix. Slechterik Gru (met de stem van Steve Carell) is van plan om de maan te stelen. Hij adopteert drie kinderen in de hoop dat zij hem kunnen helpen (samen met zijn enorme leger gele minions) de concurrentie te lijf gaan.

Deze week verwijdert Netflix:

Macho (2016) - 11 april

Breaking In (2018) - 11 april

The Hateful Eight (2015) - 12 april

We Are Family (2016) - 13 april

Lizzie (2018) - 13 april

The Wedding Party (2016) - 14 april

Before the Summer Crowds (2016) - 14 april

Bittersweet (2010) - 14 april

Boushkash (2008) - 14 april

From A to B (2014) - 14 april

Lembi 8 Giga (2010) - 14 april

The Promise (2008) - 14 april

The International Player (2009) - 14 april

The Dealer (2010) - 14 april

She Made Me a Criminal (2006) - 14 april

Daniel Tiger's Neighborhood (2012) - 14 april

De kinderen van Truus (2020) - 14 april

Heart Beat (2016) - 14 april

Kankerlijers (2014) - 14 april

Selfless (2015) - 14 april

Time Tramp (2018) - 14 april

LEGO: Friends (2012) - 15 april

Nexo Knights (2015) - 15 april

Batman v Superman: Dawn of Justice (2016) - 15 april

Diary of a Mad Black Woman (2005) - 16 april

This Is Personal (2019) - 16 april

The Chalet (2018) - 17 april

Despicable Me (2010) - 17 april

Despicable Me 2 (2013) - 17 april

Light in the Dark (2019) - 17 april

Six Minutes to Midnight (2021) - 17 april

Later deze maand verwijdert Netflix:

De Fabeltjeskrant (2018) - 19 april

Mar de plástico (2017) - 26 april

Tjovitjo (2017) - 28 april

Ash vs Evil Dead (2018) - 29 april

Below Deck (2013) - 30 april

Costa! (2005) - 30 april

Death Note (2006) - 30 april

Grimgar of Fantasy and Ash (2016) - 30 april

Plonsters (1997) - 30 april

Elvis Presley: The Searcher (2018) - 30 april