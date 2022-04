Michiel Huisman krijgt een rol in de Netflix-sciencefictionfilm Rebel Moon van regisseur Zack Snyder. De Nederlandse acteur kreeg internationaal meer bekendheid na zijn rol in de HBO-serie Treme. Daarna speelde hij onder meer in een aantal afleveringen van Game of Thrones en had hij een bijrol in de film World War Z met Brad Pitt.

Daarnaast maakte Netflix zaterdag bekend dat Cary Elwes (Mission: Impossible 7), Corey Stoll (Billions), en Alfonso Herrera (Ozark) in Rebel Moon te zien zijn. Welke rollen Huisman en de andere acteurs gaan vervullen, is nog niet duidelijk.

Eerder was al naar buiten gebracht dat onder meer Sofia Boutella (Star Trek: Beyond), Charlie Hunnam (Sons of Anarchy) en Djimon Hounsou (Guardians of the Galaxy) in Rebel Moon gaan spelen.

De sciencefictionfilm was oorspronkelijk bedoeld als een spin-off van de Star Wars-reeks, maar Snyder besloot toch iets anders te doen. Rebel Moon gaat over een jonge vrouw die huursoldaten moet vinden in het melkwegstelsel om de invasie van een intergalactische dictator tegen te gaan. Volgens nieuwswebsite Space.com verschijnt de film in 2024 op Netflix.

Huisman is binnenkort eerst te zien in de Apple+-serie Echo 3. De opnames daarvan zijn onlangs afgerond.