Will Smith is de komende tien jaar niet meer welkom bij Oscar-uitreikingen en andere evenementen die door organisator Academy worden georganiseerd. Dat schrijft Variety. Reden hiervoor is de klap die hij uitdeelde tijdens de Oscar-uitreiking afgelopen maand aan presentator Chris Rock, die een grap maakte over de vrouw van Smith.

"De 94e Oscars waren bedoeld als een viering van de vele individuen in onze gemeenschap die het afgelopen jaar ongelooflijk werk hebben verricht. Die momenten werden echter overschaduwd door het onaanvaardbare en schadelijke gedrag dat we meneer Smith op het podium zagen vertonen", schrijft de Academy in een statement ingezien door Variety.

De organisatie schrijft verder dat de situatie die zich voordeed tijdens de Oscars, niet juist is aangepakt. De uitreiking ging gewoon door, zonder dat iemand iets zei van de klap van Smith. "Daarvoor bieden we ons excuses aan", aldus de Academy. De organisatie bedankt Chris Rock, die de klap kreeg, voor de kalmte die hij bewaarde gedurende de uitzending.

Smith maakte afgelopen week al bekend dat hij zijn lidmaatschap bij de Academy heeft opgezegd. In een verklaring schreef de acteur dat hij met zijn geweldsuitbarsting het vertrouwen van de organisatie heeft geschonden. Ook vond hij het vervelend dat hij zijn collega-acteurs die genomineerd waren voor een Oscar, of er een wonnen, de kans had ontnomen om hun succes te vieren.

Ondanks het feit dat Smith de komende tien jaar niet meer naar bijeenkomsten van de Academy mag komen, kan hij nog wel genomineerd worden voor Oscars. Ook kan hij de filmprijs in de toekomst nog steeds winnen.