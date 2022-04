De Amerikaanse soapactrice Kathryn Hays is overleden. Ze stierf op 25 maart, heeft TV Line vrijdag bekendgemaakt. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Hays speelde bijna veertig jaar in CBS soap As The World Turns, die ook in Nederland op televisie was.

In de serie speelde de actrice de rol van Kim Hughes. De actrice maakte in 1972 haar opwachting en bleef te zien tot de serie in 2010 stopte.

Behalve in de soap maakte Hays gedurende haar carrière haar opwachting in meer dan veertig andere series. Haar laatste kleine tv-rol was in 2007 in een aflevering van Law & Order: SVU. Ook speelde Hays verschillende rollen op Broadway.