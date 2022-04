In de serie The Simpsons wordt komend weekend voor het eerst gecommuniceerd in de Amerikaanse gebarentaal, meldt Variety vrijdag.

Voor het inspreken van de stem van een van de dove personages hebben de makers acteur John Autry II gevraagd, die zelf slechthorend is.

De makers zeggen dat het tot stand brengen van de aflevering een uitdaging was, omdat de cartoonpersonages maar vier vingers hebben in plaats van vijf. "Dat was best lastig, zeker omdat we Shakespeare wilden vertalen", zegt schrijver Loni Steele Sosthand. "Maar volgens mij is het ons gelukt."

De aflevering die aankomend weekend te zien is, draait om Lisa Simpson en haar muzikale mentor en grote voorbeeld: de overleden saxofonist Bleeding Gums Murphy. Hij blijkt een zoon te hebben die doof geboren is. De jongen wil graag een gehoorapparaat en Lisa helpt hem daarbij. In haar enthousiasme gaat ze iets te uitbundig te werk, wat voor de nodige problemen zorgt.