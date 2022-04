Gouden Kalf-winnaar Robert de Hoog, onder meer bekend van zijn rol in de serie Mocro Maffia, werkt een nieuwe misdaadserie voor Videoland. In Sleepers speelt hij als corrupte politieagent zelf de hoofdrol.

Sleepers gaat over rechercheur Martin, een crimineel die bij de politie infiltreert en na de moord op zijn surrogaatvader wordt meegesleurd in de Utrechtse onderwereld. Hij moet daarbij niet alleen zijn banden met criminelen verbergen, maar ook zijn gezin veilig zien te houden.

"We vertellen met Sleepers een verhaal over personen die verstrikt raken in een verschrikkelijke wereld en alles op alles moeten zetten om hieruit te komen om hun geliefden te beschermen", vertelt De Hoog. "Sleepers is een fictief verhaal, maar zou zomaar morgen in de krant kunnen staan."

Naast De Hoog spelen ook Maryam Hassouni, Teun Kuilboer, Hans Kesting en Rifka Lodeizen belangrijke rollen in de nieuwe Videoland-serie. De regie is in handen van Max Porcelijn (Klem, Plan C) en Aaron van Valen (Mocro Maffia). Sleepers moet in het najaar van 2022 online verschijnen.

De Hoog maakte naam met het televisiedrama Skin, dat hem zowel een Gouden Kalf als een internationale Emmy-nominatie opleverde. Hij was daarnaast in films te zien als Nova Zembla, Homies en de serie Baantjer: Het begin. Voor zijn rol als Tatta in Mocro Maffia kreeg hij in 2021 een Gouden Kalf-nominatie.