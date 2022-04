Meer dan vijftienhonderd voorwerpen die het bezit waren van Betty White gaan in september onder de hamer bij het Amerikaanse veilinghuis Julien's Auctions. Mensen kunnen bieden op onder meer sieraden, prijzen en foto's van de actrice, die eind 2021 op 99-jarige leeftijd overleed.

Op de veiling worden ook diverse aan The Golden Girls gerelateerde voorwerpen verkocht, waaronder een aantal scripts van de serie.

De voorwerpen zullen in de aanloop naar de veiling ook worden getoond op een aantal tentoonstellingen in Chili, Ierland en uiteindelijk Beverly Hills. De veiling vindt plaats van 23 tot en met 25 september, ook in Beverly Hills.

White dankte haar bekendheid grotendeels aan The Golden Girls, waarin ze de naïeve Rose Nylund speelde. De serie was van 1985 tot 1992 te zien en ging over vier oudere vrouwen die samen in Miami wonen. White won diverse prijzen voor haar rol.

Jarenlange carrière leverde White record op

White begon haar televisiecarrière in 1939 en werkte tot op hoge leeftijd door, waardoor ze door Guinness World Records is erkend als de langst werkende actrice in Hollywood.

Ze maakte naam als Sue Ann Nivens in de serie The Mary Tyler Moore Show (1973-1977) en als Ellen Harper in de serie Mama's Family (1983-1985), waar ze actrice Rue McClanahan ontmoette. Met McClanahan begon White de comedyserie The Golden Girls.

White werd 21 keer genomineerd voor een Emmy en won er 5. In 2015 kwam daar nog een Emmy voor haar gehele oeuvre bij.